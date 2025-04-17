وزير دفاع إسرائيل السابق: صار لزاما علينا ضرب الأهداف النووية الإيرانية



وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، أنه صار لزامًا على إسرائيل ضرب الأهداف النووية الإيرانية وتغيير وجه الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد بدأتا يوم السبت الماضي جولة أولى من المباحثات غير مباشرة بشأن برنامج طهران النووي في سلطنة عُمان، وسوف يتم إجراء الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الجولة الأولى سارت "بشكل جيد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بشن هجوم عسكري ستقوده إسرائيل على إيران حال لم تتخل عن برنامجها النووي.