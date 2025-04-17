الصين: رسوم ترامب الجمركية على بكين ليس لها أهمية اقتصادية عملية



وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين أصبح لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية.

وفي وقت سابق هددت السلطات الأمريكية، بفرض رسوم تجارية على الواردات من الصين بنسبة "تصل إلى 245%" ردا على إجراءات بكين الانتقامية في حرب التعريفات "المتبادلة".

وبعد ذلك ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التعريفات الجمركية الصينية زادت بنسبة تصل إلى 245%.

ونفى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، الأنباء التي تفيد بأنه سيتم رفع جميع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 245%، قائلا: إن فئات معينة فقط من السلع ستخضع لرسوم تتجاوز 145%.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الصينية على موقعها الرسمي: "لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة، يجب سؤال الجانب الأمريكي بالذات، من أين جاء رقم 245%"، وفقا لروسيا اليوم.

ونوه البيان بأن الصين كانت قد أكدت مرات عديدة أن "فرض الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين تحول إلى لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية.

وهذا لن يؤدي إلا إلى كشف المزيد من حيل الولايات المتحدة في استخدام الرسوم الجمركية كأداة وسلاح، فضلا عن الترهيب والإكراه".

وجرت الإشارة إلى أنه لن يكون هناك فائز في حرب التعريفات الجمركية والتجارة وإلى أن الصين لا تريد المشاركة في هذا الصراع، ولكنها لا تخشاه في ذات الوقت.

وتابعت الخارجية الصينية: "إذا استمرت الولايات المتحدة في لعبة الأرقام بالرسوم الجمركية، فستتجاهلها الصين. وإذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك حقوق ومصالح الصين بشكل كبير، فستتخذ الصين إجراءات حاسمة وستكافح حتى النهاية".

في بداية أبريل الجاري، فرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34% وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة 20% كانت قد فرضت سابقا.

ودفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بالنسبة نفسها وهي 34%، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50% أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية.

وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من 34% إلى 84% على السلع الأمريكية المستوردة، لتعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.

وفي 9 أبريل الجاري، علق الرئيس الأمريكي تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لمدة 90 يوما، كما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.

وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% ، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية (مخدر الفنتانيل) بشكل كاف.