معظمهم من الأطفال.. استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 22 مواطنا بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال أكثر من 15 جثمانا اليوم معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 13 جراء قصف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلة النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

هذا وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.