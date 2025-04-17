كوريا الشمالية: العمل العسكري الأمريكي سوف يُجلب عواقب سلبية خطيرة



وكالات

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بيانا شديد اللهجة، قالت فيه: إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بـ"إثارة التوترات" بشبه الجزيرة الكورية عبر تدريباتهما العسكرية المشتركة.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيانها من أنها "سوف تردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين".

وجاء البيان بعد يوم من إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفات أمريكية من طراز "بي-1بي" فوق شبه الجزيرة "في إظهار للقوة ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية"، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الشمالية هذا النشر بأنه "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير من شأنه أن يرفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية".

وأشارت الوزارة إلى نشر الولايات المتحدة "غواصات نووية وقاذفات استراتيجية وحاملات طائرات وغيرها من الأصول الاستراتيجية بشكل علني في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد"، قائلة إن "نشر هذه الأصول أصبح ممارسة عسكرية روتينية"، وفقا لروسيا اليوم.

وحذرت من أن العمل العسكري "الاستعراضي الأمريكي سوف يجلب حتما عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني في البلاد".

وأضافت وزارة الدفاع أن "كوريا الشمالية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة تدرك من تلقاء نفسها أنه كلما ارتفع مستوى الاستفزاز ضدها، كلما ارتفع مستوى الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة".

وتعد المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية الأخيرة النشر الثالث للقاذفة الأمريكية من طراز "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية أو بالقرب منها هذا العام، بما في ذلك نشرها في فبراير عندما أجرى الحليفان تدريبات مماثلة.

وشاركت في التدريبات التي جرت يوم الثلاثاء أيضا طائرات مقاتلة كورية من طرازي "إف-35 إيه" و"إف-16"، بالإضافة إلى طائرات "إف-16" الأمريكية.

وكانت تهدف إلى إظهار قدرات الحليفين على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من كوريا الشمالية، وفقا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.