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كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقا في مجال الطائرات المقاتلة

06:19 ص الخميس 17 أبريل 2025

كوريا الجنوبية

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وكالات

وقع كبار مسؤولي القوات الجوية الكورية الجنوبية والإمارات العربية، خطاب نوايا للتعاون الشامل بشأن طائرات مقاتلة كورية جنوبية محلية الصنع، وفق ما أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية.

ووقع رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لي يونج سو، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، على الاتفاقية خلال زيارة إلى الشركة الكورية للصناعات الجوية المحدودة، وهي الشركة المصنعة للمقاتلة "KF-21" في مدينة ساتشيون، على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، وفقا للقوات الجوية.

وبموجب الاتفاق المبدئي، ستتمكن القوات الجوية الإماراتية من مراقبة التدريبات الجوية التي تشارك فيها المقاتلة "KF-21" وزيارة الوحدات الكورية الجنوبية التي ستشغل المقاتلة.

ومن المقرر تسليم المقاتلة "KF-21" إلى القوات الجوية الكورية الجنوبية العام المقبل.

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