سلسلة غارات أمريكية تستهدف عدة مواقع للحوثيين في اليمن



وكالات

شهد اليمن موجة مكثفة من الضربات الجوية المشتبه بأنها أمريكية، استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن استشهاد شخص واحد على الأقل في العاصمة صنعاء.

ولم يعلن الجيش الأمريكي "القيادة المركزية" عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها، والتي وقعت في عدة محافظات خلال الليل، وفقا لسكاي نيوز.

من جهتها لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، إذ أعلنت عن 14 غارة على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى غارات على مديريتي المنيرة والتحيتا ومدينة الحديدة.

وفي المحافظة الواقعة غربي اليمن، والمطلة على ساحل البحر الأحمر، كما تعرضت مديرية الحزم بمحافظة الجوف للقصف الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين.