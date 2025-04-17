إعلان

سلسلة غارات أمريكية تستهدف عدة مواقع للحوثيين في اليمن

06:10 ص الخميس 17 أبريل 2025

غارات جوية أمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شهد اليمن موجة مكثفة من الضربات الجوية المشتبه بأنها أمريكية، استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن استشهاد شخص واحد على الأقل في العاصمة صنعاء.

ولم يعلن الجيش الأمريكي "القيادة المركزية" عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها، والتي وقعت في عدة محافظات خلال الليل، وفقا لسكاي نيوز.

من جهتها لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، إذ أعلنت عن 14 غارة على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى غارات على مديريتي المنيرة والتحيتا ومدينة الحديدة.

وفي المحافظة الواقعة غربي اليمن، والمطلة على ساحل البحر الأحمر، كما تعرضت مديرية الحزم بمحافظة الجوف للقصف الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جوية أمريكية غارات أمريكية سلسلة غارات أمريكية مواقع للحوثيين في اليمن اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة: 500 ألف فلسطيني نازح و1652 شهيدا منذ 18 مارس

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة