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كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بالسعي لسرقة الأراضي الفلسطينية

05:38 ص الخميس 17 أبريل 2025

قطاع غزة

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وكالات

انتقدت كوريا الشمالية، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إياها بالسعي الصريح للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ونددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بما وصفته بـ"الطموحات الإسرائيلية لسرقة الأراضي في غزة"، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تعد تخفي نيتها في الهيمنة على فلسطين.

كما اتهمت الوكالة الولايات المتحدة بإعطاء الأوامر فعليا لإسرائيل باحتلال غزة بالكامل، مشيرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن غزة ستسلم للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت إن الأعمال العسكرية المتهورة التي تقوم بها إسرائيل بدعم الولايات المتحدة، تظهر بوضوح من هو المسؤول عن تدمير السلام والأمن العالميين.

وتأتي هذه الانتقادات بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في منتصف مارس، وذلك عقب فشل تمديد وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

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