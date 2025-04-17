ترامب: حققنا تقدما كبيرا في المفاوضات التجارية مع اليابان



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إحراز تقدم في المفاوضات المباشرة التي بدأها بصورة مفاجئة الأربعاء، مع وفد تجاري ياباني في واشنطن، بشأن الرسوم الجمركية.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي بدأت المفاوضات رسميا مع ترامب، في اختبار مبكر لاستعداد واشنطن للتنازل عن الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق المالية وأججت المخاوف من الركود.

وقال ترامب في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن أي تفاصيل عن المناقشات: "شرف عظيم لي أن ألتقي للتو بالوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدم كبير"، وفقا لروسيا اليوم.

كان على الجانب الآخر من المحادثات الأربعاء، ريوسي أكازاوا، المقرب من رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي تولى أول منصب وزاري له أواخر العام الماضي في منصب وزير الإنعاش الاقتصادي، وهو منصب صغير نسبيا.

ولم تتوقع طوكيو مشاركة ترامب فيما اعتبرته مهمة تقصي حقائق أولية، وفقا لمصادر مطلعة على خطط طوكيو، وكانت تأمل في حصر نطاق المناقشات في مسائل التجارة والاستثمار.

في حديثه للصحفيين لاحقا، لم يفصح أكازاوا عن تفاصيل المناقشات، لكنه قال إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن ترامب صرح بأن التوصل إلى اتفاق مع اليابان "أولوية قصوى".

وأضاف أن أسعار الصرف، التي اتهمت إدارة ترامب اليابان ودولا أخرى بالتلاعب بها للحصول على ميزة تجارية، لم تكن جزءا من المحادثات.

وشهد الدولار ارتفاعا لفترة وجيزة بنسبة 0.54% مقابل الين بعد تصريحات أكازاوا بشأن سوق العملات الأجنبية.

وشارك في الاجتماع أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وكان رئيس الوزراء الياباني، الذي سبق أن صرح بأنه لن يتسرع في التوصل إلى اتفاق ولا يعتزم تقديم تنازلات كبيرة، قد تبنى نبرة أكثر حذرا في حديثه للصحفيين في وقت لاحق من طوكيو.

وقال إيشيبا: "بالطبع، لن تكون المفاوضات سهلة في المستقبل، لكن الرئيس ترامب صرح بأنه يريد إعطاء الأولوية القصوى للمحادثات مع اليابان".

وفرضت على اليابان رسوم جمركية بنسبة 24% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تعليق هذه الرسوم، كما هو الحال مع معظم رسوم ترامب الجمركية، لمدة 90 يوما.

إلا أن الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% لا تزال سارية، وكذلك الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات، وهي ركيزة أساسية لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

وقال ترامب سابقا، إن مسألة المبلغ الذي تدفعه طوكيو لاستضافة القوات الأمريكية في اليابان، وهي أكبر انتشار عسكري أمريكي في الخارج، ستناقش أيضا في اجتماع الأربعاء.

ورفض أكازاوا التعليق على الأمر، مضيفا فقط أنه طالب بشدة بإلغاء الرسوم الجمركية، وأنه يعتقد أن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق خلال مهلة التسعين يوما.

لطالما اشتكى ترامب من العجز التجاري الأمريكي مع اليابان ودول أخرى، قائلا: "إن الشركات الأمريكية تضررت من الممارسات التجارية والجهود المتعمدة من جانب دول أخرى للحفاظ على ضعف عملاتها، لكن طوكيو تنفي تلاعبها بعملتها الين لتحقيق مكاسب".

وكان بيسنت قد صرح سابقا بأنه يأمل في إبرام صفقات تغطي الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية وأسعار الصرف، على الرغم من أن طوكيو ضغطت لإبقاء هذه الأخيرة منفصلة.

وأضاف بيسنت أن استثمارا يابانيا محتملا في مشروع غاز بمليارات الدولارات في ألاسكا قد يكون من بين المواضيع المطروحة.

وقال أكازاوا قبل مغادرته إن اليابان تأمل أن تساعد التعهدات بتوسيع الاستثمار في الولايات المتحدة في إقناع الولايات المتحدة بإمكانية تحقيق وضع "مربح للجانبين" دون رسوم جمركية.