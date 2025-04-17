هبوط طائرة أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها



وكالات

قامت طائرة ركاب لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، بهبوط اضطراري بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وأعلنت قناة "أي بي سي" الأمريكية، أن طائرة متجهة إلى مدينة إدمونتون الكندية أقلعت من مدينة دينفر في ولاية كولورادو، ثم اضطرت للعودة إلى المطار بعد اشتعال النيران في أحد المحركات.

وكان على متن الطائرة 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد هبوط الطائرة تم نقل الركاب إلى الوجهة المخطط لها على متن طائرة أخرى.

وحسب البيانات الأولية، فإن السبب المحتمل لاشتعال النيران في محرك الطائرة هو وقوع حيوان، يعتقد أنه أرنب، في المحرك.

وتشير بيانات الإدارة الفدرالية للطيران المدني الأمريكي إلى أن وقوع الأرانب في محركات الطائرات يعتبر أمرا نادرا للغاية، حيث كانت هناك 4 حالات من هذا القبيل فقط من بين 20 ألف حالة لاصطدام الطائرات بالحيوانات في عام 2024.