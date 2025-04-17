إعلان

بسبب رسوم ترامب.. "تيمو" و"شي إن" تعلنان رفع الأسعار في أمريكا

03:10 ص الخميس 17 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية "تيمو وشي إن" الصينيتان، رفع الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل، في ظل تداعيات رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وقالت منصة "تيمو"، المملوكة لشركة "بي دي دي هولدينجز" الصينية، و"شي إن"، التي أصبحت حاليا تتخذ من سنغافورة مقرا لها، في بيانين منفصلين لكنهما شبه متطابقين، بأن نفقاتهما التشغيلية ارتفعت "بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت الشركتان إلى أنهما ستبدآن بإجراء "تعديلات في الأسعار" اعتبارا من 25 أبريل الجاري، دون الكشف عن حجم هذه الزيادات.

ولم يتضح سبب نشر الشركتين المتنافستين لبيانات شبه متطابقة على موقعيهما.

ومنذ دخولهما إلى السوق الأمريكية، أثارت "شي إن" و"تيمو" قلق تجار التجزئة الغربيين من خلال تقديم منتجات بأسعار منخفضة للغاية، إلى جانب حملات دعائية رقمية مكثفة أو عبر المؤثرين.

ووجهت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية، بالإضافة إلى قراره بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي يسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، ضربة قوية لنماذج الأعمال التي تعتمد عليها المنصتان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس دونالد ترامب رسوم ترامب التجارة الإلكترونية تيمو شي إن الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة