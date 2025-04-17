لأسباب أمنية.. منع وقوف السيارات الصينية قرب المنشآت الحساسة في بريطانيا



وكالات

أعلنت صحيفة "آي" البريطانية، أن وزارة الدفاع في المملكة المتحدة منعت ركن السيارات الكهربائية التي تحتوي على مكونات صينية بالقرب من المنشآت العسكرية الحساسة وذلك لـ"دواعٍ أمنية".

وبحسب الصحيفة التي تعد جزءا من مجموعة "ديلي ميل" و"جنرال ترست" الإعلامية، طُلب من العاملين في قاعدة "ويتون" الجوية في مقاطعة كامبريدجشير "ترك سياراتهم الكهربائية التي تحتوي على تكنولوجيا صينية على بعد لا يقل عن 3 كيلومترات من المباني الرئيسية".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة، أن القيادة البريطانية تشعر بالقلق من أن هذه المركبات قد تكون عرضة للتتبع، وأن الحساسات المثبتة فيها قد تُستخدم لجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وأوضحت أن قاعدة "ويتون" معروفة بشكل خاص بأنها مقر مركز العمليات للتحالف الاستخباراتي "العيون الخمس"، الذي يضم أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

ولا تنطبق قيود ركن السيارات على جميع المنشآت العسكرية في المملكة المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وتشمل هذه القيود أكبر مركز تدريبي للجيش البريطاني في "سولسبري"، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الشركات المصنعة الكبرى للسيارات الكهربائية، مثل فولفو وجاكوار، ولاند روفر وفولكس فاغن، وبي إم دبليو، تستخدم مكونات صينية.

كما لفتت إلى أن ماركات السيارات الكهربائية مثل "إم جي" و"بي واي دي" يتم تجميعها بالكامل في الصين.