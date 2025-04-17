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10 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين في خان يونس

02:35 ص الخميس 17 أبريل 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، إن جثامين القتلى "تفحمت" من جراء اشتعال النيران في الخيام.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعا للسكان غربي مدينة دير البلح، وفقا لسكاي نيوز.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، إثر قصف إسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس في وقت سابق من الأربعاء.

واستشهد ما لا يقل عن 51 ألف فلسطينيا في الهجمات الإسرائيلية العنيفة منذ أكتوبر 2023، التي تسببت أيضا في دمار كبير بقطاع غزة وأجبرت أغلب سكانه على النزوح عدة مرات.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن قطاع غزة أصبح "مقبرة جماعية" للفلسطينيين ومن يحاولون مساعدتهم، إذ تواجه وكالات الإغاثة صعوبات جمة في تقديم العون.

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