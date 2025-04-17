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الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو

01:35 ص الخميس 17 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، توضيحا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما "يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها

وتقول المحكمة: إن "المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو"، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على الطلب.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

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