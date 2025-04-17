إيران تحذّر من انهيار المحادثات النووية إذا غير أمريكا "قواعد اللعب"

طهران - (د ب أ)

قالت إيران الأربعاء إنها لن يتم استدراجها إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وحذرت من انهيار محادثات نووية في بدايتها مع واشنطن إذا "غيرت (إدارة الرئيس دونالد ترامب) قواعد اللعب".

وأشار مسؤولان إيرانيان بارزان في بيانين منفصلين اليوم، إلى أن الجهود الدبلوماسية الجديدة التي ترمي إلى حل أزمة قائمة منذ سنوات مع الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، قد تكون اصطدمت بأول حجر عثرة.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور عبر منصة إكس، إن "تغيير قواعد اللعب يمثل خطأ مهنيا وعملا غير عادل في كرة القدم".

وأضاف أن تغيير المعايير بناء على رغبة ساسة متشددين "قد يخاطر ببساطة بانهيار أي مبادرات".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد بدأتا يوم السبت الماضي جولة أولى من المباحثات غير مباشرة بشأن برنامج طهران النووي في سلطنة عُمان، وسوف يتم إجراء الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الجولة الأولى سارت "بشكل جيد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بشن هجوم عسكري ستقوده إسرائيل على إيران حال لم تتخل عن برنامجها النووي.