بلومبرج: الصين تريد من ترامب تعيين شخص موثوق به للمفاوضات

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مصدر، الأربعاء، إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحثون مطالبة دول أخرى بفرض رسوم على واردات من دول لها علاقات وثيقة بالصين.

وأشار المصدر، إلى أن الولايات المتحدة تريد من شركائها التجاريين الامتناع عن استيعاب فائض البضائع من الصين.

وأوضح المصدر، أن الصين تريد خطوات من إدارة ترامب قبل قبول المحادثات منها الامتناع عن التصريحات المهينة، فضلا عن الاستعداد لمعالجة المخاوف بشأن العقوبات وتايوان.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة الصينية تريد من ترامب تعيين شخص موثوق به للمفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين وصلت نسبتها إلى 245٪ على بعض السلع نتيجة للردود الانتقامية الصينية.