التايم الأمريكية تختار الشرع ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2025

وكالات

أدرجت مجلة "التايم" الأمريكية، الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم في عام 2025.

ووصفت المجلة الأمريكية، الشرع بأنه "شخصية محورية في التحولات السياسية الأخيرة في سوريا".

ووفقا للمجلة، ترأس الشرع تحالفا من الفصائل المسلحة السورية، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، لإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت "التايم"، إلى أن الشرع رغم ارتباطه بتنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، اتخذ موقفا معارضا لهما، بل وسعى إلى توحيد الفصائل تحت قيادته، فضلا عن تمكنه من حشد الدعم التركي وتأسيس إدارة محلية محافظة في شمال غربي البلاد، في ظل مساعيه لطمأنة الأقليات الدينية في سوريا.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن الرئيس السوري الانتقالي، أمام تحديات في الموازنة بين الفصائل المسلحة التي قادها في السابق، وبين السوريين الليبراليين الذين رحبوا بسقوط الأسد.

وكتب السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، الملف التعريفي للشرع في قائمة "تايم 100".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتل صدارة القائمة بين القادة الأكثر تأثيرا إلى جانب المليادرير الأمريكي إيلون ماسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.