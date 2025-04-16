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الخارجية الأمريكية تغلق مكتبًا يتعامل مع معلومات مضللة من روسيا والصين وإيران

10:30 م الأربعاء 16 أبريل 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن - (أ ب)

أغلقت وزارة الخارجية الأمريكية مكتبها الذي يتعامل مع المعلومات المغلوطة والمضللة التي يتم اتهام روسيا والصين وإيران بنشرها.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان اليوم الأربعاء، إنه أغلق ما كان معروفا باسم "مركز المشاركة العالمي" نظرا لاتخاذه إجراءات لتقييد حرية التعبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وكثيرا ما تعرض المركز لانتقادات المحافظين بسبب تسليط الانتباه على تقارير إعلامية أو إلكترونية ذكر أنها متحيزة أو غير صحيحة.

وأضاف روبيو "إنها مهمة كل مسؤول حكومي أن يعمل باستمرار على الحفاظ على حرية ممارسة الأمريكيين للتعبير وحمايتها"، متهما المكتب بأنه عمل "على إسكات وفرض رقابة على أصوات الأمريكيين، الذين يفترض أن يخدمهم".

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