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إيران: على وكالة الطاقة الذرية عدم الصمت تجاه تهديد منشآتنا النووية التي تتحقق منها

09:55 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سعيد خطيب زاده

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأربعاء، إن الوقت ما زال مبكرا لإدخال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأشار خطيب زاده، إلى أن على وكالة الطاقة الذرية عدم الصمت تجاه تهديد منشآت إيران النووية التي تتحقق منها بنفسها، موضحا أن تصريح مدير الوكالة رافاييل جروسي متسرع عندما قال إن أي تفاهم مع واشنطن دون وكالة الطاقة الذرية حبر على ورق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن إيران ليست بعيدة عن امتلاك أسلحة نووية.

وأكد جروسي، أن أي اتفاق بشأن إيران سيكون مجرد حبر على ورق بدون مشاركة الوكالة الدولية لطاقة الذرية، مشيرا إلى أن طهران لا تمتلك سلاحا نوويا رغم أن لديها ما يكفي لصنع قنابل نووية.

وأوضح جروسي، أنه لا يزال أمام إيران مسافة قبل صنع سلاح نووي لكنها ليست بعيدة و"علينا أن نقر بذلك".

وأضاف جروسي: "الأمر أشبه بأحجية.. إنهم يمتلكون القطع وقد يتمكنون من تجميعها في يوم ما".

وشدد جروسي على أنه "لا يكفي أن تقول طهران للمجتمع الدولي إنها (لا تملك أسلحة نووية) لتصديق ذلك، يجب أن تكون لدينا القدرة على التحقق من الأمر".

ويزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي إيران، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع من المقرر أن يُعقد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستئناف المحادثات النووية.

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نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهديد منشآت إيران النووية
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