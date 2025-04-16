حماس: نجهّز ردًا على الوسطاء بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير

وكالات

قال القيادي في حماس محمود مرداوي، الأربعاء، إن الحركة تجهز ردا على الوسطاء بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير بعد التنسيق مع بقية الفصائل الفلسطينية.

وأكد مرداوي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن سلاح المقاومة هو حياة الشعب الفلسطيني ولا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن حماس لن تفاوض على السلاح ولا على مَن يحمل السلاح في أي مرحلة من المراحل.

وأوضح مرداوي، أن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية طرح إسرائيلي خالص وليس مصريا.

وكشفت مصادر مطلعة لقناتي "العربية" و"الحدث" عن تفاصيل جديدة لمقترح إسرائيلي تم تسليمه عبر وسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، على أن يعقبه تفاوض حول نزع سلاح حركة حماس.

وينص المقترح الإسرائيلي، بحسب التسريبات، على بدء المفاوضات حول مستقبل القطاع وسلاح الفصائل المسلحة، بعد اليوم الثالث من إعلان الهدنة.

ويشمل المقترح إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين في اليوم الثاني، يعقبها انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض مناطق رفح.

أما اليوم السابع، فيشهد صفقة تبادل جديدة تُفرج بموجبها حماس عن أربعة أسرى مقابل إطلاق 54 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى 500 معتقل تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر الماضي.

وبعد إطلاق الأسرى الإسرائيليين في اليوم السابع، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق شرق شارع صلاح الدين، وفقاً للمقترح الإسرائيلي.

وتشير بنود المقترح إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين يجب أن يتم دون أي طابع احتفالي أو مراسم علنية. وفي المقابل، تلتزم إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية ومعدات لإيواء النازحين فور تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.