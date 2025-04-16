الإمارات تنفي مشاركتها بمحادثات حول هجوم بري في اليمن

وكالات

نفت دولة الإمارات، يوم الأربعاء، تقارير إعلامية عن مشاركتها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل عسكرية في اليمن على جماعة الحوثي.

ووصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية في تصريح لرويترز تلك التقارير بأنها مزاعم "غريبة لا أساس لها".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، يوم الإثنين الماضي، أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي استهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وبدأ الحوثيون المتحالفون مع إيران مهاجمة حركة الشحن بالبحر الأحمر في نوفمبر 2023، فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الغارات الجوية على الحوثيين في مارس، وهددهم بأن "جحيما سينهمر عليهم كما لم يروا من قبل" إذا لم تتوقف هجماتهم على السفن.