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وزير الخزانة الأمريكي: سنمارس أقصى ضغط على إيران وتعطل سلسلتها لتوريد النفط

09:23 م الأربعاء 16 أبريل 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستمارس أقصى ضغط على إيران وتعطل سلسلة توريد النفط التي تدعم الوكلاء والشركاء.

وأوضح بيسنت، أن أي مصفاة أو شركة أو وسيط يختار شراء النفط الإيراني أو تسهيل تجارته يعرض نفسه لخطر جسيم.

وأكد بيسنت، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاتخاذ كل إجراء لخفض صادرات الطاقة الإيرانية للصفر والحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها، فرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة لمناقشة الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأجرت واشنطن وطهران الجولة الأولى من المحادثات في 12 أبريل الجاري في العاصمة العمانية مسقط، ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

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