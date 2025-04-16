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إيران: امتلاك السلاح النووي لا مكان له في عقيدتنا الدفاعية ومن يهددنا نهدده

09:18 م الأربعاء 16 أبريل 2025

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده

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وكالات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأربعاء، أن قبول مقترح واشنطن للتفاوض ليس بسبب ضعف طهران بل بسبب قوتها وفشل العقوبات عليها.

وأوضح خطيب زاده، أن إيران اختارت التفاوض غير المباشر للإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحا و"من يهددنا نهدده"، مشيرا إلى أن الجولة التالية ستركز على تحديد الأطر وجدول أعمال المحادثات.

وشدد خطيب زاده، على أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في عقيدة إيران الدفاعية، موضحا أن مكان المحادثات القادمة حتى الآن هو روما.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعاملها معها مهم، كما أن لديها تواصل مستمر مع الصين وروسيا بشأن الموضوع النووي ورفع العقوبات.

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