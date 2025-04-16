تقديرات إسرائيلية: المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط.

تتزايد التحذيرات من داخل قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل، ومع توقف شبه كامل لدخول المساعدات الإنسانية، وتحذيرات من خطط إسرائيلية لإعادة هيكلة توزيع الإغاثة بشكل يصفه الفلسطينيون بـ"العسكري".

وبينما تحذر المنظمات المحلية من استخدام "التجويع" كسلاح، تتحدث تقارير ميدانية عن مشاهد تُنذر بانهيار إنساني غير مسبوق.