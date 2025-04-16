إعلام عبري يكشف نتائج التحقيق الأولي لسقوط قنبلة بالخطأ قرب مستوطنة في غلاف غزة

وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية عن نتائج التحقيق الأولي لسقوط القنبلة بالخطأ من إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بالقرب من منطقة نير يتسحاق في غلاف غزة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن التحقيقات الأولية كشفت أن إلقاء القنبلة حدث نتيجة خلل في النظام الكهربائي للطائرة، مشيرًة إلى أنه لا يدور الحديث عن خطأ بشري أو خلل كان تحت سيطرة الطيارين.

وأضافت القناة أن الطائرة التي تعرضت للخلل تم إيقافها عن الطيران، وأن القنبلة سقطت على بُعد نحو كيلومتر ونصف من كيبوتس نير يتسحاق، ووزنها 250 كيلوغرامًا.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن إحدى طائرات سلاح الجو أسقطت ذخائر على منطقة نير يتسحاق في غلاف غزة، أثناء قيامها بطلعة قتالية، مشيرًا إلى أن الذخائر سقطت بسبب عطل في إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت في طلعة قتالية لضرب قطاع غزة.