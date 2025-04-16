الكونغو.. مقتل 50 شخصًا وفقدان 100 آخرين في حريق بقارب

كينشاسا، الكونغو - (أ ب)

قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء، إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصبح مئة في عداد المفقودين عندما شب حريق في قارب بالكونغو وغرقه.

وتم إنقاذ العشرات عقب الحادث الذي وقع في نهر الكونغو في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، ويعاني العديد منهم من حروق شديدة.

وتجرى عمليات البحث عن المفقودين اليوم الأربعاء، بمشاركة فرق إنقاذ مدعومة من الصليب الأحمر والسلطات الإقليمية.

وقال كومبيتونت لويوكو، مفوض نهر الكونغو، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن القارب الخشبي المزود بمحرك اشتعلت فيه النيران بالقرب من بلدة مبانداكا.