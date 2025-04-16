لتوقيعها رسالة "إنهاء الحرب".. إقالة طبيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية نقلا عن أطباء عسكريين بجيش الاحتلال الإسرائيلي وقعوا على عريضة الاحتجاج، الأربعاء، إقالة طبيبة من وظيفتها لتوقيعها على العريضة المطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجين بسحب توقيعاتهم، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد قرارات نهائية بشأنهم.

وقبل أيام، طالب عشرت الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، بإعادة الأسرى ووقف القتال في غزة.

وقال الأطباء، إن استمرار الحرب في غزة بات يهدف إلى خدمة مصالح شخصية في الأساس.