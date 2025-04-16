إعلان

تركيا تعلن عودة 175 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

07:57 م الأربعاء 16 أبريل 2025

علي يرلي قايا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن 175 ألفا و512 "لاجئا سوريا" عادوا إلى بلادهم منذ 9 ديسمبر 2024، وذلك بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن العودة كانت "طوعية وآمنة وكريمة ومنظمة".

وأشار الوزير في تغريدة له عبر منص "إكس"، إلى أن "الحرب الأهلية السورية" شكّلت تحديا كبيرا في إدارة الهجرة، لافتًا إلى أنه بعد "تحرير سوريا" بدأت مرحلة جديدة تُمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم.

وتابع الوزير أنه بحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد العائدين السوريين من تركيا بين عامي 2017 و 2025 أكثر من 915 ألفا في ظل التزام تركيا بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية في إدارة ملف الهجرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي سقوط نظام الأسد اللاجئون السوريين في تركيا الحرب الأهلية السورية العائدين السوريين من تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة