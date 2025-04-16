تركيا تعلن عودة 175 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن 175 ألفا و512 "لاجئا سوريا" عادوا إلى بلادهم منذ 9 ديسمبر 2024، وذلك بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن العودة كانت "طوعية وآمنة وكريمة ومنظمة".

وأشار الوزير في تغريدة له عبر منص "إكس"، إلى أن "الحرب الأهلية السورية" شكّلت تحديا كبيرا في إدارة الهجرة، لافتًا إلى أنه بعد "تحرير سوريا" بدأت مرحلة جديدة تُمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم.

وتابع الوزير أنه بحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد العائدين السوريين من تركيا بين عامي 2017 و 2025 أكثر من 915 ألفا في ظل التزام تركيا بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية في إدارة ملف الهجرة.