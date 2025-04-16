إنجاز عالمي.. طبيب مصري يقود أول جراحة روبوتية عن بعد لعلاج السرطان

وكالات

في إنجاز طبي عالمي غير مسبوق، نجح الطبيب المصري الأمريكي الدكتور وليد حسن، رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، في تنفيذ أول إجراء علاجي بؤري عن بعد لسرطان البروستات باستخدام الروبوت، وذلك بالتعاون مع فريق من خبراء كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، ضمن شبكة كليفلاند كلينك العالمية.

ويعتمد هذا النوع من العلاج على الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة (HIFU)، وهو خيار غير جراحي يُستخدم لاستهداف الأنسجة المصابة بدقة، دون الحاجة إلى جراحة كبرى أو علاج إشعاعي. وتمت العملية باستخدام نظام "Focal-One"، الذي يعمل عبر ذراع روبوتية موجهة بحزم موجات دقيقة تحت إشراف الطبيب المختص.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم تنفيذ هذا الإجراء المعقد بالتنسيق الكامل بين فريقي الرعاية الصحية في أبوظبي وأوهايو، حيث أدار الدكتور روبن أوليفاريس، أخصائي المسالك البولية في كليفلاند كلينك - أوهايو، الذراع الروبوتية من الولايات المتحدة، في حين تولى الدكتور وليد حسن تنفيذ العملية ميدانيًا من العاصمة الإماراتية.

واستغرقت العملية حوالي ساعة واحدة فقط، وتمت بسلاسة ودقة عالية دون تسجيل أي مضاعفات، ما يعكس الإمكانات المتقدمة لهذه التقنية في تعزيز فرص الحصول على رعاية طبية متخصصة حول العالم.

وفي تعليق له على حسابه عبر "لينكد إن"، قال الدكتور وليد حسن: "يسعدني أن أعلن أنه إلى جانب زميلي روبن أوليفاريس، أجرينا أول إجراء علاج بؤري عن بعد بالكامل عبر القارات في العالم، بين حرمنا الجامعي في أبوظبي وكليفلاند بولاية أوهايو، على مسافة تزيد عن 11,000 كيلومتر".

وأضاف الطبيب المصري: "الجراحة عن بعد لديها القدرة على إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الوصول الفوري للرعاية الطبية المتخصصة. هذا الإنجاز يوضح ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود مؤسسات الرعاية الصحية والصناعة والهيئات التنظيمية من أجل هدف واحد هو تحسين حياة الإنسان".

وأعرب حسن جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه "يمثل خطوة استثنائية تعزز قدرات الرعاية الصحية العابرة للقارات وتفتح آفاقًا جديدة لتقليص الفجوات الصحية العالمية".

من جانبها، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن "هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية إلى سجل الإمارة في التميز الصحي، ويعكس التزامها بتطوير منظومة رعاية ذكية تدعم الابتكار وتضمن أفضل الخدمات محليًا وعالميًا".

وكان المستشفى قد بدأ تقديم هذا النوع من العلاج منذ أكتوبر 2023 كأحد الخيارات الحديثة لعلاج أورام البروستات غير المنتشرة، عبر استهداف الخلايا السرطانية بدقة عالية، وتقليل احتمالات الآثار الجانبية.