"هند رجب" تطالب بإصدار مذكرة اعتقال لوزير الخارجية الإسرائيلي في بريطانيا

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن مؤسسة هند رجب" قدمت طلبا لإصدار مذكرة لاعتقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر الذي يزور بريطانيا.

وأشارت البث العبرية نقلا عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير خططه بأي شكل.

وفي فبراير الماضي، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مؤسسة هند رجب قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وزار ساعر بروكسل في 18 فبراير الماضي. وطالب المؤسسة الحقوقية الحكومة البلجيكية بالتحرك وفق القانون الدولي.

وشددت مؤسسة هند رجب، على أن ساعر شريك لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجريمة وهو مسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين.