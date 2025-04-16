إعلان

"هند رجب" تطالب بإصدار مذكرة اعتقال لوزير الخارجية الإسرائيلي في بريطانيا

07:35 م الأربعاء 16 أبريل 2025

جدعون ساعر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن مؤسسة هند رجب" قدمت طلبا لإصدار مذكرة لاعتقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر الذي يزور بريطانيا.

وأشارت البث العبرية نقلا عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير خططه بأي شكل.

وفي فبراير الماضي، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مؤسسة هند رجب قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وزار ساعر بروكسل في 18 فبراير الماضي. وطالب المؤسسة الحقوقية الحكومة البلجيكية بالتحرك وفق القانون الدولي.

وشددت مؤسسة هند رجب، على أن ساعر شريك لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجريمة وهو مسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر مؤسسة هند رجب مذكرة اعتقال لوزير الخارجية الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة