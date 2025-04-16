المبعوث الأمريكي للأسرى: متأكد أن عيدان ألكسندر في مكان آمن وحماس ليست غبية لتؤذيه

وكالات

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، الأربعاء، إنه "متأكد أن عيدان ألكسندر في مكان آمن لأن حماس ليست غبية لتمس شعرة منه".

وأوضح بولر، أنه إذا "مست حماس بعيدان ألكسندر (الجندي الإسرائيلي الأمريكي) فهي تعلم مدى ما يمكن أن نقدم عليه".

كان والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأمين وقف فوري لإطلاق النار والعمل على إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الرهائن، مؤكداً أن استمرار الحرب يهدد مصير ابنه والأسرى الآخرين لدى حركة حماس.

وأعرب والد الأسير الأمريكي، عن صدمته بعد مشاهدة الفيديو الذي بثته حماس ويظهر فيه ابنه عيدان وهو يتوسل الإفراج عنه، واصفاً المشهد بأنه "مدمر وقاسٍ للغاية" على العائلة.

ووجّه تساؤلاته إلى نتنياهو قائلاً: "كيف تخططون لاستعادة آخر رهينة دون إنهاء الحرب؟"، كما تساءل عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائلاً: "متى سينفد صبر ترمب تجاه هذا الوضع؟"، مشيراً إلى إشادته السابقة بنتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد أوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفريق الأمن القومي أن العثور على "عيدان أليكسندر" يمثل أولوية قصوى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وتابع أبو عبيدة في تغريدة له: "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وفي وقت سابق السبت، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن "الجميع كذبوا على شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش".