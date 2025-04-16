المبعوث الأمريكي للأسرى: حماس مُرحّب بها إذا كانت ستقدم شيئا يتطابق مع محدداتنا

وكالات

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، الأربعاء، إنه تأثر كثيرا لرؤية مظاهرات ضد حماس وبعض الناس ضحوا بأرواحهم في سبيل ذلك.

وأشار بولر، إلى أنه من الممكن التواصل مرة أخرى مع حركة حماس، مضيفا "حماس تعلم موقفنا جيدا وبإمكانها التواصل معنا بأي وقت وإنهاء كل ما يجري".

وأكد بولر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن حركة حماس مرحب بها إذا كانت ستقدم شيئا يتطابق مع محددات الإدارة الأمريكية، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفضل المحادثات المباشرة لأنها تسرع التواصل والإنجاز.

وأضاف بولر: "متأكد أن عيدان ألكسندر في مكان آمن لأن حماس ليست غبية لتمس شعرة منه.. إذا مست حماس بعيدان ألكسندر فهي تعلم مدى ما يمكن أن نقدم عليه".