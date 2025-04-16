المبعوث الأمريكي للأسرى: ترامب صانع سلام وشخصيته قوية وهذا يشكل ضمانة لإنهاء الحرب

وكالات

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، الأربعاء، إن هناك دائما إمكانية للوصول إلى اتفاقية شاملة بشأن الأسرى، مؤكدا أن "من المهم إعادة جميع الأسرى في غزة لنستطيع الحديث عن شروط الصفقة".

وأشار بولر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن على حماس إعادة الأسرى وتسليم سلاحها، لافتا إلى أنه يجب أن يتوقف الموت والدمار في غزة وأن تنتهي معاناة عائلات الأسرى.

وأوضح بولر، أن الخطوة الأولى التي شدد عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي إطلاق سراح الأسرى، كما يريد أن تنتهي الحرب في غزة وكل الحروب في العالم، مضيفا "ترامب صانع سلام وشخصيته قوية وهذا يشكل ضمانة لإنهاء الحرب".

وأكد بولر، أن القتال سيتوقف فورا في اليوم الذي يطلق فيه سراح الأسرى، مشددا على أن الحرب ستتوقف إذا أطلق سراح الأسرى و(أنا أضمن ذلك).