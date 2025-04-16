الحوثيون: جزيرة كمران تعرضت لخسائر جسيمة جراء القصف الأمريكي

صنعاء - (د ب أ)

قالت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأربعاء، إن جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد تكبدت خسائر جسيمة جراء "قصف العدوان الأمريكي" الذي تعرضت له.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، "إن إمعان العدوان الأمريكي في استهداف الجزيرة يشكل تهديدا مباشرا للحياة البحرية والنظام البيئي، فضلاً عن تعريض حياة الصيادين وسكان الجزيرة للخطر".

وأوضحت أن "استهداف الجزيرة يؤكد إفلاس العدوان الأمريكي الذي لا يتورع عن انتهاك كل المواثيق الإنسانية والدولية".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان تسبب في أضرار جسيمة في واحدة من أهم الجزر ذات الأهمية البيئية والاقتصادية في البحر الأحمر".

وأضافت "هذا العدوان يأتي في إطار التصعيد الأمريكي خدمة للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني".

وحملت الوزارة، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة "عن هذا العدوان"، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم لإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان على الشعبين اليمني والفلسطيني.

وتعرضت جزيرة كمران (وهي منطقة عسكرية يسيطر عليها الحوثيون)، لأكثر من 15 غارة أمريكية، وفقا لوسائل إعلام تابعة للجماعة المتحالفة مع إيران.