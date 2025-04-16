بعد فشلها في استعادة الأسرى من غزة.. إسرائيل تعثر على كلبة في رفح

كتب- محمد جعفر:

بعد مرور عام ونصف العام على الحرب في قطاع غزة، ما زال مسلسل الفشل الإسرائيلي في التوصل لأماكن الأسرى لدى حماس مستمرًا حتى الآن، بالرغم من استخدامها كافة المعدات العسكرية المتطورة.

وفي ظل عمليات البحث المستمرة من القوات في أغلب مناطق قطاع غزة، تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من العثور على كلبة صغيرة تُدعى "بيلي"، بعد أن فُقدت منذ أكثر من عام ونصف، خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتبدأ القصة بعثور قوة من لواء جولاني الإسرائيلي على الكلبة، من نوع "كافالير كينج تشارلز سبانيال" والتي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وهي تتجول في أحد أحياء رفح، وتم التعرف عليها بواسطة شريحة إلكترونية مزروعة تحت جلدها، تُعرف باسم "microchip"، والتي تستخدم عادة لتحديد هوية الحيوانات الأليفة.

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كانت بيلي برفقة صاحبها، أليكس دانزيج، لحظة أسره على يد حركة حماس في بداية الهجوم، واختفى دانزيج، الخبير المعروف في التاريخ البولندي اليهودي، منذ ذلك الحين، فيما تأكد مقتله لاحقًا خلال فترة احتجازه، بينما ظلت مصير بيلي غامضًا حتى لحظة العثور عليها.

وأُعيدت الكلبة إلى الجهات الإسرائيلية، ونُقلت إلى طبيب بيطري لفحص حالتها الصحية، لتبدأ بذلك فصلاً جديدًا من قصة حزينة تقاطعت فيها التكنولوجيا مع الحرب، والحنين مع الخسارة.

و تعود ملكية بيلي لراشيل دانزيج، الزوجة السابقة لأليكس، تحوّلت إلى رمز إنساني نادر في خضم النزاع العنيف، فبفضل شريحة صغيرة بحجم حبة الأرز، استطاعت العودة إلى الضوء بعد أن اختفائها لعام ونصف وسط نيران الحرب.