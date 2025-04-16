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جيش الاحتلال: قواتنا تسيطر على 30% من مساحة غزة

06:09 م الأربعاء 16 أبريل 2025

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي موتي ألموز

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي موتي ألموز، الأربعاء، إن قوات الاحتلال تسيطر على نحو 30% من مساحة قطاع غزة كمنطقة تأمين دفاعية متقدمة.

وأشار ألموز، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل حاليا على توسيع محور موراج الذي يفصل بين لواءي خان يونس ورفح

وقبل أيام، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يعتزم تحويل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لجزء من المنطقة العازلة ولن يُسمح للسكان بالعودة إليها.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن النظر جار في هدم كل المباني في رفح، مشيرة إلى أن هناك نية لتطبيق ما تم في شمال القطاع بمنطقة رفح.

وذكرت أن من أهداف التحرك في رفح الرغبة في إيجاد أدوات ضغط جديدة على حركة حماس.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الفرقة 36 تعمل في مدينة رفح جنوب غزة ومحور موراج، وهي مناطق لم يعمل فيها جيش الاحتلال سابقًا.

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