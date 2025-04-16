مجلس نواب اليهود البريطانيين: حكومة نتنياهو تمزق روح إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء، إن 36 عضوا في "مجلس نواب اليهود البريطانيين" أكبر هيئة تمثيلية يهودية في بريطانيا يدينون الهجوم على غزة.

وأكد النواب اليهود في رسالتهم، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمزق روح إسرائيل، موضحين أنه لا يمكن الصمت عن خسارة الأرواح وسبل العيش في غزة.

وأعرب نواب المجلس اليهودي البريطاني، عن خشيتهم على مستقبل إسرائيل التي يحبونها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51025 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023.