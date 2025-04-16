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الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بوقف صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة بما فيها الصين

05:58 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بوقف صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة بما في ذلك للصين إلى الصفر، مشيرًة إلى أن جميع العقوبات ستطبق بالكامل ضمن حملة الضغط القصوى على إيران.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها فرضت عقوبات على مصفاة نفط صينية لشرائها نفطا خاما من إيران بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وتابعت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران ما دامت تسعى إلى استخدام عائدات النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت على موقعها اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة لمناقشة الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأجرت واشنطن وطهران الجولة الأولى من المحادثات السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

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