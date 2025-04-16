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حماس تدعو لجعل 17 إبريل يومًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

05:26 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية على رأس أولوياتها في صفقة طوفان الأحرار وفاء لتضحياتهم وصمودهم، محملًة الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة آلاف المختطفين من غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، أن جرائم الاحتلال ضد أسراها لن تفلح في كسر إرادتهم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب ولن تسقط بالتقادم، مشيرًة إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن حياة وسلامة آلاف المختطفين.

ودعت الحركة إلى جعل 17 إبريل يومًا فلسطينيًا وعربيًا وعالميا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

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