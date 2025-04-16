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"النائم".. ترامب يهاجم بايدن: أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

05:06 م الأربعاء 16 أبريل 2025

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وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه الرئيس السابق جو بايدن، حيث وصفه بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا إلى أنه سمح لملايين المهاجرين بدخول البلاد.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "جو بايدن النائم، أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، سمح لملايين المجرمين، كثير منهم قتلة وتجار مخدرات ومفرج عنهم من السجون والمصحات النفسية من جميع أنحاء العالم، بدخول بلادنا عبر حدودها المفتوحة الخطيرة والخاطئة.. معذرةً وظيفتي هي إخراج هؤلاء القتلة والبلطجية من هنا، لهذا السبب انتُخبتُ".

وكان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها لضبط الحدود، مشيرًة إلى أن ترمب لن يهدأ له بال إلا بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

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