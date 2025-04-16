رئيس الحكومة العراقية: نراقب حركة تنظيم داعش

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية تراقب حركة تنظيم داعش في ضوء مستجدات الأوضاع في سوريا.

وقال السوداني، في محاضرة خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الدولي: "نجري حاليا حوارا وتقييما مع التحالف الدولي في العراق بشأن هذا التهديد والعراق عضو مهم في هذا التحالف لمواجهة الإرهاب".

وأضاف :"لا توجد قوات للتحالف الدولي في العراق بل يوجد مستشارون".

وذكر أن "الوضع الأمني في العراق هو الأفضل بفضل تضحيات الشعب العراقي والتخطيط العملياتي والعمل الاستخباري والاستشارة مع التحالف الدولي حيث أن العمليات العسكرية والأمنية تنفذ من قبل القوات العراقية ".

وقال السوداني "إن الحكومة العراقية تعمل على إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي ووصلنا إلى تفاهمات لأنهاء التحالف الدولي في العراق خلال عامي 2025- 2026 والعمل مع كل دولة في التحالف في إطار علاقات ثنائية".