بعد منعها تصدير 6 معادن نادرة.. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 245%

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين وصلت نسبتها إلى 245٪ على بعض السلع نتيجة للردود الانتقامية الصينية

وأوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم، أن بكين أوقفت هذا الأسبوع صادرات ٦ معادن نادرة لخنق إمدادات المكونات المركزية لمصنعي السيارات والطائرات والمقاولين العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت اليوم، أن الرسوم الجمركية التراكمية لبعض المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة وصلت إلى 245%، مشيرًة إلى أن واشنطن وصلت إلى مستوى غير عقلاني في استغلال الرسوم الجمركية.

وأوضحت أنها لن تهتم بلعبة أرقام الرسوم الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة بشكل لا معنى له.

وتأتي تلك التصعيدات، في ظل الحرب التجارية المستمرة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان العالم، من خلال فرض رسوم جمركية عالية، تفاوتت نسبتها من دولة إلى دولة، ولكن النصيب الأعلى من تلك النسبة كان لبكين والتي وصلت لـ245%.