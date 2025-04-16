إعلان

بعد منعها تصدير 6 معادن نادرة.. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 245%

04:43 م الأربعاء 16 أبريل 2025

البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين وصلت نسبتها إلى 245٪ على بعض السلع نتيجة للردود الانتقامية الصينية

وأوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم، أن بكين أوقفت هذا الأسبوع صادرات ٦ معادن نادرة لخنق إمدادات المكونات المركزية لمصنعي السيارات والطائرات والمقاولين العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت اليوم، أن الرسوم الجمركية التراكمية لبعض المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة وصلت إلى 245%، مشيرًة إلى أن واشنطن وصلت إلى مستوى غير عقلاني في استغلال الرسوم الجمركية.

وأوضحت أنها لن تهتم بلعبة أرقام الرسوم الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة بشكل لا معنى له.

وتأتي تلك التصعيدات، في ظل الحرب التجارية المستمرة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان العالم، من خلال فرض رسوم جمركية عالية، تفاوتت نسبتها من دولة إلى دولة، ولكن النصيب الأعلى من تلك النسبة كان لبكين والتي وصلت لـ245%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض واشنطن الرسوم الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة