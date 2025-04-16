الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط إيرانية

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة لمناقشة الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأجرت واشنطن وطهران الجولة الأولى من المحادثات في 12 أبريل الجاري في العاصمة العمانية مسقط، ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.