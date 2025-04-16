إعلان

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط إيرانية

04:42 م الأربعاء 16 أبريل 2025

وزارة الخزانة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة لمناقشة الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأجرت واشنطن وطهران الجولة الأولى من المحادثات في 12 أبريل الجاري في العاصمة العمانية مسقط، ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخزانة الأمريكية ناقلات نفط إيرانية نفط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة