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"دمي في رقبتك يا نتنياهو".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي

04:26 م الأربعاء 16 أبريل 2025

نتنياهو

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وكالات

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها في قطاع غزة، بارون بارسلافسكي، اليوم الأربعاء.

وقال الجندي الأسير بارون بارسلافسكي (21 عامًا)، في رسالته التي وجهها لحكومة الاحتلال: "إلى أين تريدون أن تصلوا؟، ماذا تفعلون بنا؟. طوال الوقت ومن جميع الاتجاهات تقذفون علينا قنابل لا تتوقف".

وأضاف "أنا محتجز في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، عام ونصف من جهنم وألم لا ينتهي، ويتجدد كل يوم، لا يوجد طعام ولا شراب، عام ونصف من الأمراض الصعبة، أنا طوال الوقت مريض".

ووجه بارسلافسكي، حديثه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا "دمي في رقبتك".

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نتنياهو إسرائيل سرايا القدس
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