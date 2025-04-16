إيران تعلق على تغيير موقع المحادثات مع أمريكا

(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تحفظها إزاء نقل المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة من سلطنة عُمان إلى إيطاليا، معتبرة أن مثل هذا التغيير قد يُنظر إليه كعلامة على "افتقار الجدية" من قبل الأطراف المعنية، وقد يهدد فرص التوصل إلى اتفاق.

وقالت الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "نقل مكان المحادثات في هذه المرحلة الحساسة قد يعرض أي صفقة محتملة للفشل"، مشيرة إلى أنها لا تزال "في طور تقييم جدية الجانب الآخر".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بدلاً من مسقط، التي كانت مقررة سابقًا كمكان للمفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، يوم الاثنين، عن إسماعيل بقائي أن المحادثات المقبلة ستُعقد في سلطنة عمان، قبل أن يتغير الموقع لاحقًا بشكل مفاجئ.