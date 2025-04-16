ألمانيا تعمل على إجلاء 25 من مواطنيها من غزة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على إجلاء نحو 25 مواطنًا ألمانيًّا من قطاع غزة في ظل الحرب المدمرة والحصار الإسرائيلي الخانق ومنع دخول المساعدات منذ شهر ونصف شهر.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء، "يتم حاليًا إجلاء 20 مواطنًا ألمانيًا من غزة.. ما زال هناك عدد قليل، أقل من 10، من الرعايا الألمان الذين يرغبون في المغادرة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ اختراق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في 18 مارس الجاري، رافضًا إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع منذ أكثر من شهر.