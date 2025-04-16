بين الدبلوماسية والهجمات العسكرية.. انقسام أمريكي بشأن المفاوضات مع إيران

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله بإن فريق الأمن القومي منقسم بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما بين مؤيد للحل الدبلوماسي مع إيران ومؤيد للعمل العسكري.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات للموقع، أن سياسة واشنطن تجاه طهران غير واضحة لأنها ما زالت قيد الدراسة كونها قضية سياسية مشحونة، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس ووزير الدفاع والمبعوث الخاص يجنحون إلى حل الأزمة مع إيران دبلوماسيًا.

وأشار المصدر إلى أن دي فانس، وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يعرض القوات الأمريكية للخطر، وقد يؤدي لارتفاع أسعار النفط.

في حين يرى المسئول الأمريكي أن مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية يعتبرون إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها، فيما يعتقد أن والتز وروبيو وجمهوريون يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة.

وفي ظل تلك الانقسامات، من المقرر أن يعقد الجانبان الأمريكي والإيراني، جلسة مفاوضات ثانية السبت المقبل، بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط، والتي وُصفت بالإيجابية من الطرفين.