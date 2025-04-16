إعلان

بين الدبلوماسية والهجمات العسكرية.. انقسام أمريكي بشأن المفاوضات مع إيران

04:21 م الأربعاء 16 أبريل 2025

علم إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله بإن فريق الأمن القومي منقسم بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما بين مؤيد للحل الدبلوماسي مع إيران ومؤيد للعمل العسكري.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات للموقع، أن سياسة واشنطن تجاه طهران غير واضحة لأنها ما زالت قيد الدراسة كونها قضية سياسية مشحونة، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس ووزير الدفاع والمبعوث الخاص يجنحون إلى حل الأزمة مع إيران دبلوماسيًا.

وأشار المصدر إلى أن دي فانس، وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يعرض القوات الأمريكية للخطر، وقد يؤدي لارتفاع أسعار النفط.

في حين يرى المسئول الأمريكي أن مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية يعتبرون إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها، فيما يعتقد أن والتز وروبيو وجمهوريون يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة.

وفي ظل تلك الانقسامات، من المقرر أن يعقد الجانبان الأمريكي والإيراني، جلسة مفاوضات ثانية السبت المقبل، بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط، والتي وُصفت بالإيجابية من الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران المفاوضات مع إيران الهجمات العسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة