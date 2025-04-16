أين ومتى تُعقد الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية؟

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد يوم السبت المقبل في إيطاليا وليس في سلطنة عُمان.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن حق طهران في التخصيب "غير قابل للتفاوض" في المحادثات مع الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد قال أول أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران ستركز في المستقبل على التحقق من برنامجها النووي، دون أن يصل إلى حد دعوته لطهران إلى تفكيكه بالكامل.

وفي 12 أبريل الجاري، استضافت العاصمة العُمانية مسقط محادثات غير مباشرة بين الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد الأمريكي، برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأشاد الجانبان بأن المحادثات جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، واتفقا على مواصلتها. ومن المقرر عقد الجولة الثانية من هذه المحادثات في 19 أبريل الجاري.









