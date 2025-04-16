لإفشال المفاوضات مع أمريكا.. إسرائيل تخطط لاغتيال مسؤول إيراني كبير

(وكالات)

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استنادًا إلى مصادر بحثية واستخباراتية، أن إسرائيل تدرس تنفيذ عملية اغتيال تستهدف قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في محاولة لإفشال أي اتفاق نووي محتمل بين واشنطن وطهران ترى فيه تل أبيب تهديدًا استراتيجيًا.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا السيناريو يهدف إلى جر إيران إلى رد مباشر قد يستخدم ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد منشآتها النووية، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق جديد برعاية الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حاجي زاده يُعتبر شخصية محورية في الاستراتيجية الإيرانية، وقد سبق أن أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته طهران ضد إسرائيل عام 2024، والذي تضمن إطلاق أكثر من 400 صاروخ باليستي، لكن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية نجحت في اعتراضها، ما حال دون وقوع إصابات مباشرة.

وتخشى إسرائيل، بحسب التقرير، من أن تؤدي المحادثات الجارية مع إيران إلى اتفاق ينطوي على "تنازلات خطيرة"، ما يمنح طهران مساحة إضافية للمناورة وتطوير برنامجها النووي بعيدًا عن الضغط الدولي.