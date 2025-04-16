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الصين: الرسوم الجمركية لبعض المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة وصلت إلى 245%

03:47 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الصين وامريكا

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وكالات

قالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التراكمية لبعض المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة وصلت إلى 245%، مشيرًة إلى أن واشنطن وصلت إلى مستوى غير عقلاني في استغلال الرسوم الجمركية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن بكين لن تهتم بلعبة أرقام الرسوم الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة بشكل لا معنى له.

وتابعت التجارة الصينية أنه إذا أصرت واشنطن على انتهاك مصالحنا فسنرد بحزم على هجومها ونقاتل حتى النهاية.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر قولها، أن واشنطن تخطط لاستخدام المفاوضات للضغط على شركائها للحد من التعامل مع الصين وإجبارها على التفاوض بنفوذ أقل قبل أي لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وأشارت المصادر في تصريحات للصحيفة، أن وزير الخزانة اقترح خطة الضغط على الصين خلال زيارته ترمب في مارالاغو في 6 أبريل، كما أنه أقنع ترمب أنه يمكن انتزاع تنازلات من شركاء أمريكا لعزل الصين تجاريًا.

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