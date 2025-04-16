وول ستريت جورنال: واشنطن تنوي مطالبة أكثر من 70 دولة بمنع الصين من الوجود في أراضيها

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها بإن واشنطن تخطط لاستخدام المفاوضات للضغط على شركائها للحد من التعامل مع الصين، كما أنها تضغط لإجبار بكين على التفاوض بنفوذ أقل قبل أي حديث بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني.

وأضافت المصارد ذاتها في تصريحات للصحيفة، أن واشنطن تنوي مطالبة أكثر من 70 دولة بمنع الصين من شحن بضائعها أو الوجود في أراضيها.

وأشارت المصادر في تصريحات للصحيفة، أن وزير الخزانة اقترح خطة الضغط على الصين خلال زيارته ترمب في مارالاغو في 6 أبريل، كما أنه أقنع ترمب أنه يمكن انتزاع تنازلات من شركاء أمريكا لعزل الصين تجاريًا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أوضح البيت الأبيض في بيان اليوم، أنه "نتيجة للإجراءات الانتقامية، تواجه الصين الآن رسوما جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%".

يذكر أنه بعد قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، فرض رسومًا على بكين وصلت 145%، فيما ردت الصين بفرض رسومًا على الولايات المتحدة بقيمة 84%.